Пригласили в гости, а там избили и ограбили: в Самаре задержали троих преступников

7 Апр 2020 2020-04-07T15:51:20+03:00

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Полицейские Самары задержали трех подозреваемых в деле о нападении на местного жителя. Он познакомился с мужчинами в одной из торговых точек Куйбышевского района. Новые знакомые пригласили пострадавшего в частный дом, который принадлежал им, и устроили застолье.

– Там произошла ссора. Владельцы дома избили мужчину, после чего открыто похитили у него серебряную цепочку и 5 тысяч рублей. После этого они выгнали его прочь, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители смогли задержать участников происшествия. Сейчас ведется розыск похищенного имущества. Подозреваемым же грозит серьезное наказание – тюремное заключение до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU