Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков покинет команду по окончании сезона

7 Апр 2020 2020-04-07T16:06:57+03:00

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39-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, вероятнее всего, в концовке сезона покинет клуб. Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов. По словам Сафонова, у опытного стража ворот есть варианты продолжения карьеры.

– Мы добьем этот сезон и уйдем. Бегать и просить, чтобы нас оставили, не будем. Сергею позвонил гендиретор КС Шашков и сказал, что клуб не планирует продлевать с ним контракт. Проблем не вижу, – цитирует футбольного функционера «Спорт день за днем».

По его словам, Рыжиков не планирует завершать карьеру. В текущем сезоне на счету голкипера 19 игр, в которых он пропустил 25 голов. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU