2020-04-07T16:09:34+03:00
Происшествия

В Тольятти пьяный мужчина прямо в подъезде убил своего пасынка

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшую субботу, 4 апреля, в Автомобильной столице страны произошла трагедия. В подъезде дома на улице Льва Толстого был убит мужчина. Смертельные травмы ему причинил человек из его окружения.

- Конфликт произошел на бытовой почте. По предварительной версии, мужчина до смерти избил своего пасынка в ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

Тольяттинские правоохранители уже задержали подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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