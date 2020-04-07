2020-04-07T16:27:06+03:00
Общество

Участковые полицейские Самарской области начали принимать граждан дистанционно

Это связано с эпидемиологической обстановкой
Владислав КИРСАНОВ
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Гражданам рекомендуют писать полиции письмаГражданам рекомендуют писать полиции письмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что участковые приостанавливают личный прием граждан. Это решение связано с принятием дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса.

– Рекомендуется направлять свои обращения письменно, через почтовую связь, либо в электронной форме через интернет-сайт МВД России. Либо оставлять свои письма в почтовом ящике участкового пункта полиции, – говорится в сообщении областного главка.

Отмечается, что найти своего участкового можно также через сайт министерства внутренних дел. Сейчас в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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