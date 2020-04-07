В Самаре выпустили специальные транспортные карты к 75-летию Победы

7 Апр 2020 2020-04-07T16:45:15+03:00

Их стоимость такая же, как у обычных карт

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 7 апреля, в Самаре началась продажа специальных праздничных транспортных карт. На них появилась раскраска в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Отмечаем, что тираж ограничен – всего пять тысяч экземпляров. Приобрести их можно в отделениях «Почты России», а также в офисах «Транспортной карты», – заявили представители разработчиков в своем твиттере.

Отмечается также, что стоимость единой транспортной карты с праздничной раскраской не отличается от цены обычных транспортных карт. Пользоваться ей можно в метро, во время поездки на электричке, в автобусах, трамваях и троллейбусах.

ИСТОЧНИК KP.RU