В аэропорту Курумоч в багаже у пассажиров нашли 200 кг запрещенных фруктов и орехов

7 Апр 2020 2020-04-07T16:59:30+03:00

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В Россельхознадзоре по Самарской области рассказали, насколько были законопослушны пассажиры аэропорта Курумоч в марте 2020 года. За этот месяц специалисты проконтролировали 75 рейсов и досмотрели почти 17 тысяч единиц багажа. Проверки показали, что не все пассажиры везли с собой разрешенные вещи.

- При досмотре ручной клади и багажа у 88 человек, прибывших из Республик Таджикистан и Узбекистан, было выявлено 200 кг фруктов, сухофруктов, орехов, специй, различных круп, которые запрещены к ввозу в Россию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Все эти продукты пришлось уничтожить. Их сожгли в утилизационной печи самарского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU