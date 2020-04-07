Почти 1900 волонтеров готовы помогать пожилым жителям Самарской области

7 Апр 2020 2020-04-07T17:55:23+03:00

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В Самарской области за последнюю неделю стало в 4,5 раза больше волонтеров, готовых помогать людям старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. По данным правительства Самарского области, на 7 апреля о своем желании пополнить ряды добровольцев заявили 1890 человек.

Так, с 23 марта работает Региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе: 1512 добровольцев акции в городах и районах губернии для пожилых жителей региона покупают и приносят необходимые продукты, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Есть и автоволонтеры, они подвозят продукты в отдаленные районы. 185 волонтеров - членов Самарского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики», покупают и приносят лекарства по рецептам. Ещё 110 добровольцев принимают звонки в региональном call-центре и, при необходимости, выезжают к пожилым людям.

Звонки принимаются на федеральную горячую линию - 8 800 200 34 11 в круглосуточном режиме. На прошлой неделе в Самарской области открылись региональная горячая линия 8 800 505 78 63 и горячая линия для жителей Самары 8 (846) 998-67-07. Звонки принимаются ежедневно с 08.00 до 20.00. За время работы call-центра было обработано 1574 звонка. Чаще всего люди звонят чтобы уточнить информацию: графика работы почты, МФЦ, банков, общественных бань и пр.

Волонтёры акции #МыВместе уже помогли 643 жителям региона. Еще 26 заявок сейчас в работе.

В это же время на базе Самарского государственного медицинского университета действует штаб волонтеров-медиков. Студенты СамГМУ и Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной помогают медучреждениям города взаимодействовать с людьми, находящимися в самоизоляции: обзванивают тех, кто в группе риска, опрашивают их. Задача студентов-медиков – вовремя выявить изменения самочувствия и направить врача. Таких волонтеров сейчас 268, они уже обзвонили 8370 человек, всего было совершено более 11 тысяч звонков.

Важно, что к оказанию помощи пожилым людям допускаются только те добровольцы, состояние здоровья которых не вызывает сомнений. Осмотр, измерение температуры и инструктаж о безопасной работе в условиях распространения коронавируса ежедневно проходят все волонтеры перед выходом на смену. Всем добровольцам выдаются маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

У всех добровольцев есть бейджи, а пожилым людям сообщают уникальный номер заявки, которую они оставляют. Это позволяет сократить вероятность мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU