В конце рабочей недели в Самарской области ожидается до +17
В Самарскую область совсем скоро вернется весеннее тепло.
- В предстоящие сутки Самарская область останется во власти тыловой части ушедшего за Урал циклона. Прохождение в ночные часы холодного атмосферного фронта вызовет в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и усиление ветра. Северная направленность воздушных потоков в тропосфере сохранит пониженный температурный фон. В последующем погоду области будет формировать отрог антициклона. Северо-западный ветер поменяется на юго-западный, южный, температура воздуха повысится, - сообщает специалист "Приволжского УГМС" Галина Овечкина.
По прогнозам синоптиков, уже 8 апреля столбики термометров покажут +7...+12 °C. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 м/с.
В ночь с 8 на 9 апреля температура воздуха опустится до 0...+5 °C, а вот днем воздух прогреется до 10…+15 °C. Еще теплее будет в пятницу, 10 апреля. В этот день ожидается +12...+17 °C.
По сведению Гидрометцентра России в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU