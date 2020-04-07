В конце рабочей недели в Самарской области ожидается до +17

7 Апр 2020 2020-04-07T19:58:17+03:00

Синоптики отмечают, что в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2 С

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В Самарскую область совсем скоро вернется весеннее тепло.

- В предстоящие сутки Самарская область останется во власти тыловой части ушедшего за Урал циклона. Прохождение в ночные часы холодного атмосферного фронта вызовет в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и усиление ветра. Северная направленность воздушных потоков в тропосфере сохранит пониженный температурный фон. В последующем погоду области будет формировать отрог антициклона. Северо-западный ветер поменяется на юго-западный, южный, температура воздуха повысится, - сообщает специалист "Приволжского УГМС" Галина Овечкина.

По прогнозам синоптиков, уже 8 апреля столбики термометров покажут +7...+12 °C. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 м/с.

В ночь с 8 на 9 апреля температура воздуха опустится до 0...+5 °C, а вот днем воздух прогреется до 10…+15 °C. Еще теплее будет в пятницу, 10 апреля. В этот день ожидается +12...+17 °C.

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU