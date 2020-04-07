7 Апр 2020 2020-04-07T20:37:06+03:00

А что было на перекус у вас? Фото: принтскрин видео.

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Тяжело удержаться, когда у тебя в руках свежеиспеченный хлеб. Вот и Дмитрий Азаров не удержался перед свежеиспеченной Городской булкой. Губернатор Самарской области, не стесняясь камеры, съел хлебобулочное изделие прямо в машине.

- Горячая, прямо с ленты. В руках держать горячо. Булка, вкус которой, я думаю, каждому жителю Самары знаком с детства. Никакого обеда не надо. Жалко нет молока в машине. Самая вкусная булка, которая только может быть. И вам советую продукции самарской отдавать предпочтение. Качество самарское - лучше! – отметил губернатор и добавил, что переде перекусом тщательно помыл руки.

Свежеиспеченной булкой Дмитрия Азарова угостили на Самарском БКК, куда глава области заезжал проверить, как организована работа в период ограничительных мер. Нареканий не возникло: входной контроль, замер температуры, санобработка помещений, работникам выданы средства защиты, соблюдается необходимая соцдистанция 1,5 метра между ними.

azarov.life Дмитрий Азаров показал, что он ест

ИСТОЧНИК KP.RU