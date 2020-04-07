2020-04-07T21:41:14+03:00
Происшествия

«Обломки машин по всей дороге»: в Самаре у ТЦ «Апельсин» произошло ДТП

По словам очевидцев, машины получили серьёзные повреждения
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "ДТП 163 Самара" (vk.com/dtp_163)Фото группы "ДТП 163 Самара" (vk.com/dtp_163)Фото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 7 апреля, в Самаре на пересечении улицы Солнечной и Ново-Садовой произошло серьезное ДТП. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, у одной из машин номера соседнего региона.

От сильного удара обломки автомобилей раскидало по дороге. Одну из машин развернуло и выбросило на встречную полосу движение. ДТП серьёзно сказалось на скорости движения на данном участке. В направлении из города образовалась пробка.

На месте аварии дежурила карета скорой помощи и сотрудники МЧС. Подробной информации о случившемся, а также данных о пострадавших на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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