«Обломки машин по всей дороге»: в Самаре у ТЦ «Апельсин» произошло ДТП

7 Апр 2020 2020-04-07T21:41:14+03:00

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Во вторник, 7 апреля, в Самаре на пересечении улицы Солнечной и Ново-Садовой произошло серьезное ДТП. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, у одной из машин номера соседнего региона.

От сильного удара обломки автомобилей раскидало по дороге. Одну из машин развернуло и выбросило на встречную полосу движение. ДТП серьёзно сказалось на скорости движения на данном участке. В направлении из города образовалась пробка.

На месте аварии дежурила карета скорой помощи и сотрудники МЧС. Подробной информации о случившемся, а также данных о пострадавших на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU