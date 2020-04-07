2020-04-07T22:07:31+03:00
Общество

Самарская область не останется без куличей на Пасху

В сети, в зависимости от заказов, поступит около 20-25 тонн куличей только от Самарского БКК
Кристина АДАЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиФото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
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На Самарском булочно-кондитерский комбинате производство пасхальной продукции начнется за три-четыре дня до праздника. В зависимости от заказов, комбинат отправит в торговые сети около 20-25 тонн куличей, об этом рассказала генеральный директор БКК Лидия Ерошина губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время его визита на предприятие. Лидия Ерошина также добавила, что куличи освятят прямо на производстве и верующим не придется идти в храм для повторного обряда. Дмитрий Азаров подчеркнул, что во время особых эпидемиологических условий большое скопление людей может создать угрозу здоровью и напомнил, что даже Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в период угрозы распространения коронавируса.

Булочно-кондитерский комбинат губернатор посещал, чтобы убедится, что безопасность персонала и потребителей в особых условиях обеспечиваются надлежащим образом. БКК — относится к стратегическим предприятиям, здесь неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и особое внимание уделяется здоровью сотрудников. C введением дополнительных ограничений в Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса эта работа была усилена. Сейчас на предприятии производится входной контроль, замер температуры, санобработка помещений, работникам выданы средства защиты, соблюдается необходимая соцдистанция 1,5 метра между сотрудниками.

- Подобные нормы и требования исполняются на всех предприятиях Самарской области, которые возобновили работу после простоя. Сейчас часть крупных предприятий ведет подготовительные работы для того, чтобы полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфекции. И здесь БКК показывает пример того, как такую безопасность нужно обеспечивать,—резюмировал Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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