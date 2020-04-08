Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке

8 Апр 2020 2020-04-08T14:19:48+03:00

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 59-летнюю руководительницу одной из железнодорожных станций в Самарской области. Ее заподозрили в получении незаконного вознаграждения в размере 88 тысяч рублей.

– Позже стало известно, что с декабря 2018 по февраль 2020 года подозреваемая получила еще 179 тысяч рублей от частного предприятия. За это фирма получала возможность подачи и уборки вагонов на путь необщего пользования, – сообщил инспектор по связям со СМИ Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU