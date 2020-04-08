2020-04-08T13:37:03+03:00
Общество

В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек

Теперь мужчину ожидает судебное разбирательство
Владислав КИРСАНОВ
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Ущерб составил 2 миллиона рублейУщерб составил 2 миллиона рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении топ-менеджера одной из фирм. Дело в том, что мужчина, находившийся в должности заместителя директора по растениеводству местного предприятия, попался на хищении 180 тонн семян подсолнечника.

– Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Именно такие убытки понесла организация, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что благодаря грамотно проведенному расследованию удалось возместить ущерб в полном размере. Уголовное дело по данному факту направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь высшая инстанция будет разбираться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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