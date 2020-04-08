Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области

8 Апр 2020 2020-04-08T15:50:39+03:00

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Пилотный проект первой в России «умной дороги» запустят в Самаркой области. Это произойдет до 31 мая текущего года. По словам представителя «Глонасс» Ярослава Федосеева, по дорогам поедут беспилотные автомобили, полагаясь не только на свое техническое оборудование, но и на данные от инфраструктуры.

– Если мы обеспечим их данными с инфраструктуры, когда машина заранее будет знать о ситуации на перекрестке или о приближении машины со спецсигналом, то тестирование беспилотных автомобилей выйдет на новый уровень, – цитирует Федосеева ТАСС.

Этот проект после тестировки в Самарской области будет запущен в других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU