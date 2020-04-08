В страшном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Жигулевске погибли два человека
Страшная авария произошла в среду, 8 апреля, в Жигулевске. Примерно в 16-30 там в районе 966 километра трассы М-5 «Урал» столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Не обошлось без жертв.
- По предварительным данным, в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей два человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские устанавливают личности участников ДТП и все обстоятельства произошедшего. Участок дороги, где случилась трагедия, перекрыт. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU