2020-04-08T18:24:35+03:00
Происшествия

В страшном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Жигулевске погибли два человека

Еще двое пострадали, на месте работает полиция
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
От легковушки практически ничего не осталосьОт легковушки практически ничего не осталосьФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в среду, 8 апреля, в Жигулевске. Примерно в 16-30 там в районе 966 километра трассы М-5 «Урал» столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Не обошлось без жертв.

- По предварительным данным, в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей два человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников ДТП и все обстоятельства произошедшего. Участок дороги, где случилась трагедия, перекрыт. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти два парня делали наркотические закладки по городу и попались на Ж/Д станции
Дмитрий Азаров о «президентских» деньгах для семей с детьми: «Это почти средняя зарплата»
Из-за ДТП с двумя трупами в Жигулевске образовалась гигантская пробка
Самара может утонуть в мусоре из-за долгов
Тольяттинская фирма обещает снабдить аптеки антисептиками
Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день
Стало известно, как будут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году
В страшном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Жигулевске погибли два человека
Невероятная ловкость рук: в Самарской области 43-летний мужчина украл телефон из припаркованного авто
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит
Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области
Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке