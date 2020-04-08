Стало известно, как будут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году
Дачный сезон не за горами, а потому многие садоводы задаются вопросом: как будут ходить дачные автобусы в 2020 году в Самаре? Не отменят ли их из-за коронавируса и режима самоизоляции? В департаменте транспорта города объяснили, как будут осуществляться такие перевозки.
- Они запланированы на привычное время, но старт дачных перевозок зависит от сроков продления самоизоляции, - рассказали представители департамента в твиттере.
Отметим, что обычно дачные перевозки людей проводятся с мая по октябрь. Пробные рейсы, как правило, начинают запускать уже в конце апреля. Режим строгой самоизоляции в Самарской области пока объявлен до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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