2020-04-08T20:22:48+03:00
Общество

Самара может утонуть в мусоре из-за долгов

Регоператор пожаловался на плохую собираемость и попросил самарцев быть более добросовестными
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Сейчас перевозчики работают в прежнем режиме. Фото: ЭкоСтройРесурсСейчас перевозчики работают в прежнем режиме. Фото: ЭкоСтройРесурс
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Регоператор Самарской области, занимающийся вывозом ТКО, пожаловался, что из-за плохой собираемости рискует остаться без денег. Это приведет область к мусорному коллапсу, так как уже сейчас средств не хватает на стандартные действия.

- Мы уже вынуждены приостанавливать выплаты некоторым объектам по размещению и сортировке отходов. Нельзя допускать остановку работы объектов регионального значения, иначе мы придем к настоящему мусорному коллапсу, - отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Он напомнил, что подобные проблемы испытывают регоператоры во многих других российских областях. Сейчас «ЭкоСтройРесурс» уже обратился к властям за поддержкой. О ней же просят и жителей региона: нужно просто заплатить за услугу. Сейчас во время режима самоизоляции это можно сделать дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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