Самара может утонуть в мусоре из-за долгов
Регоператор Самарской области, занимающийся вывозом ТКО, пожаловался, что из-за плохой собираемости рискует остаться без денег. Это приведет область к мусорному коллапсу, так как уже сейчас средств не хватает на стандартные действия.
- Мы уже вынуждены приостанавливать выплаты некоторым объектам по размещению и сортировке отходов. Нельзя допускать остановку работы объектов регионального значения, иначе мы придем к настоящему мусорному коллапсу, - отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.
Он напомнил, что подобные проблемы испытывают регоператоры во многих других российских областях. Сейчас «ЭкоСтройРесурс» уже обратился к властям за поддержкой. О ней же просят и жителей региона: нужно просто заплатить за услугу. Сейчас во время режима самоизоляции это можно сделать дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU