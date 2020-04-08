2020-04-08T20:31:39+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о «президентских» деньгах для семей с детьми: «Это почти средняя зарплата»

Губернатор Самарской области прокомментировал инициативу Владимира Путина о выплатах для семей с детьми в сложную ситуацию
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Дмитрий Азаров рассказал, что думает о поддержке семей с детьмиДмитрий Азаров рассказал, что думает о поддержке семей с детьми
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что думает о мерах поддержки для семей с детьми, которые предложил президент РФ Владимир Путин. 8 апреля перед заседанием с губернаторами глава государства выступил перед всеми жителями страны. Он рассказал, кому и на какие цели дадут денег. Так, помощь пообещали врачам, которые борются с коронавирусом, и семьям с детьми. В том числе тем, где родители потеряли работу. По 5 тысяч рублей получат все семьи, имеющие право на маткапитал - на каждого ребенка. Выплаты пройдут уже в апреле, мае и июне.

- Если все эти меры сложить, то сумма на семью из трех человек получается близкой к средней зарплате по многим регионам России. По крайней мере 70% она точно компенсирует. Конечно, это очень серьезная мера поддержки населения, - уточнил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что даже в сложное для экономики время президент остался верен приоритетам, озвученным еще в послании.

- Уверен, это придаст силы, а самое главное – придаст возможности семьям пережить эту непростую годину, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти два парня делали наркотические закладки по городу и попались на Ж/Д станции
Дмитрий Азаров о «президентских» деньгах для семей с детьми: «Это почти средняя зарплата»
Из-за ДТП с двумя трупами в Жигулевске образовалась гигантская пробка
Самара может утонуть в мусоре из-за долгов
Тольяттинская фирма обещает снабдить аптеки антисептиками
Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день
Стало известно, как будут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году
В страшном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Жигулевске погибли два человека
Невероятная ловкость рук: в Самарской области 43-летний мужчина украл телефон из припаркованного авто
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит
Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области
Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке