Дмитрий Азаров о «президентских» деньгах для семей с детьми: «Это почти средняя зарплата»

8 Апр 2020 2020-04-08T20:31:39+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что думает о мерах поддержки для семей с детьми, которые предложил президент РФ Владимир Путин. 8 апреля перед заседанием с губернаторами глава государства выступил перед всеми жителями страны. Он рассказал, кому и на какие цели дадут денег. Так, помощь пообещали врачам, которые борются с коронавирусом, и семьям с детьми. В том числе тем, где родители потеряли работу. По 5 тысяч рублей получат все семьи, имеющие право на маткапитал - на каждого ребенка. Выплаты пройдут уже в апреле, мае и июне.

- Если все эти меры сложить, то сумма на семью из трех человек получается близкой к средней зарплате по многим регионам России. По крайней мере 70% она точно компенсирует. Конечно, это очень серьезная мера поддержки населения, - уточнил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что даже в сложное для экономики время президент остался верен приоритетам, озвученным еще в послании.

- Уверен, это придаст силы, а самое главное – придаст возможности семьям пережить эту непростую годину, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU