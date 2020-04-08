В Тольятти два парня делали наркотические закладки по городу и попались на Ж/Д станции

8 Апр 2020 2020-04-08T20:34:28+03:00

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Транспортные полицейские задержали на железнодорожной станции в Тольятти двоих местных жителей. Их взяли во время того, когда они делали очередную «закладку» с наркотиками.

- Подозреваемым 26 лет. Они незаконно приобрели наркотические средства и психотропные вещества и хранили их дома в расфасованном виде. В ходе обыска запрещенные вещества были изъяты, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Часть наркотиков подозреваемые уже успели распространить бесконтактным способом на территории Автограда. Для реализации своих преступных планов они использовали интернет.

Полицейские смогли оперативно выявить тайники, организованные злодеями, и изъять оттуда запрещенные вещества. Эксперты установили, что это все наркотики: гашиш весом 44 г, мефедрон весом 42 г, метадон весом 11 г, PVP весом 72 г, амфетамин весом 82 г.

По выявленным фактам возбуждены 4 уголовных дела по статье 228 УК РФ. Расследование сейчас продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771864" frameborder="0"></iframe> В Тольятти транспортные полицейские изъяли крупную партию наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU