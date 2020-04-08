В Самарской области мужчина во время пьянки до смерти забил своего брата

8 Апр 2020 2020-04-08T21:29:34+03:00

Злодея отправили в колонию на 7 лет

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В Борском районе вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в жестоком преступлении. По версии следствия, злоумышленник нанес смертельные травмы своему брату.

- Судом установлено, что в июне 2019 года в одном из домов села между братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Один из участников конфликта избил своего родственника, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

Потерпевший скончался на месте происшествия. На подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В суде обвинение поддерживала прокуратура Борского района.

Служители Фемиды обвиняемому назначили 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU