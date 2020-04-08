2020-04-08T22:09:16+03:00
Общество

Сезон охоты в Самарской области 2020: когда открытие, как перенесут из-за коронавируса

Узнали, когда произойдет открытие весеннего сезона охоты в Самарской области в 2020 году и как его перенесут из-за коронавируса
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Охотникам придется подождатьОхотникам придется подождатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Открытие сезона охоты в Самарской области в 2020 году переносится на неопределенный пока срок. Такие меры озвучили на заседании областного правительства министры профильного ведомства. Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности. Людям нельзя покидать жилье без особой необходимости.

Поэтому сейчас ограничена охота в лесах Самарской области. Под запретом любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь.

Запрет на проведение охоты - это одна из мер обеспечения гражданами самоизоляции.

Также весенний перерыв в охоте на диких птиц рекомендовали в Минприроде РФ. Это будет помогать воспроизводству популяции и сохранению среды обитания птиц. Запрет продлится до 4 мая 2020 года. Именно после этого может открыться сезон охоты в Самарской области в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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