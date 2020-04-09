Сокращение на 40%: футболисты «Крыльев Советов» согласились на понижение зарплаты

9 Апр 2020 2020-04-09T10:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство «Крыльев Советов» согласовало с футболистами и тренерами сокращение зарплаты из-за приостановки чемпионата России до 31 мая. Напомним, это произошло из-за пандемии коронавируса. Таким образом, тренировочный процесс всех клубов остановился. Тренерский штаб и игроки согласились на понижение зарплаты в это время на 40 %.

– В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Все пройдет, мы победим этот вирус, и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент, – заявил председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.

Он также отметил, что почти со всеми футболистами удалось достигнуть такой договоренности. Сейчас оформляются необходимые документы. Напомним, «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU