Украли инвалидную коляску и телевизор: сотрудники Росгвардии задержали двух воров, одному из которых 13 лет

9 Апр 2020 2020-04-09T11:29:51+03:00

Старший из двух воров ранее привлекался к ответственности за преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области удалось предотвратить кражу. Экипажу сотрудников Росгвардии поступило сообщение, что в селе Богатое неизвестные грабят чужой дом. Стражи порядка проследовали на место.

– На улице рядом с домом стояли инвалидная коляска и телевизор. Замок дома был взломан, а внутри находились двое молодых людей – одному из них 23 года, другому – 13 лет. На место была вызвана следственно-оперативная группа, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

Выяснилось, что старший из двоих задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU