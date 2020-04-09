Украли инвалидную коляску и телевизор: сотрудники Росгвардии задержали двух воров, одному из которых 13 лет
В Самарской области удалось предотвратить кражу. Экипажу сотрудников Росгвардии поступило сообщение, что в селе Богатое неизвестные грабят чужой дом. Стражи порядка проследовали на место.
– На улице рядом с домом стояли инвалидная коляска и телевизор. Замок дома был взломан, а внутри находились двое молодых людей – одному из них 23 года, другому – 13 лет. На место была вызвана следственно-оперативная группа, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
Выяснилось, что старший из двоих задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU