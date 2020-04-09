2020-04-09T12:42:40+03:00
Общество

В Самарской области иномарка насмерть сбила мужчину, который стоял на трассе

Это произошло в темное время суток
Владислав КИРСАНОВ
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Пострадавший скончался на месте до приезда медиковПострадавший скончался на месте до приезда медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Этой ночью, 9 апреля, на трассе «Самара - Бугуруслан» произошла трагедия. «Хендэ», которым управлял 43-летний водитель, выехал на встречную полосу для обгона автомобиля. Там он сбил пешехода, который просто стоял на дороге и не собирался ее переходить.

– К сожалению, мужчина на дороге скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Что он делал на дороге, остается неизвестным. На нем была одежда без световозвращающих элементов, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По результатам данной проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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