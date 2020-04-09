2020-04-09T10:16:12+03:00
Общество

Медикам двух больниц Самары и Тольятти, где лечат больных коронавирусом, дадут 2,3 млн рублей

Эти деньги пойдут на поощрения сотрудников больниц
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Средства направят из резервного фонда губернатораСредства направят из резервного фонда губернатораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о материальном поощрении медиков из больниц Самары и Тольятти, которые занимаются лечением больных коронавирусом.

– На эти нужды из резервного фонда губернатора Самарской области поступят 2,3 млн рублей. Они будут направлены людям, непосредственно принимающим участие в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом, – говорится в документе.

Отметим, что на данный момент в регионе зафиксировано 18 заболевших коронавирусом. 11 из них уже выздоровели и выписаны. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения больных с коронавирусом. До 28 апреля их будет уже больше двух тысяч (подробнее)

Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит

Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области и пообещал дополнительную страховку (подробнее)

Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить

Стало известно, кому положены налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса и как получить (подробнее)

Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса

Губернатор подписал постановление, в котором определено, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Скрылся бы, но заглох: в Тольятти полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля
Маски, перчатки, комбинезоны: Самарская таможня пресекла вывоз за пределы России медицинских изделий
В самарском аэропорту за неделю проверили на коронавирус более 40 тысяч пассажиров
За сутки с медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области сняли 479 человек
Компания «Opel» снова выбирает аккумуляторы «АКОМ»
В Самарской области пьяный водитель протаранил магазин
Мокрый снег и сильный ветер: на Самарскую область снова обрушится непогода
Женщина из Самарской области прописала в своей квартире 38 иностранцев
В Самарской области по данным на 9 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом не изменилось
Напала на женщину и отняла телефон: в Самаре по горячим следам задержали 41-летнюю грабительницу
Справка волонтера для передвижения по Самаре в период самоизоляции от коронавируса: скачать образец
Медикам двух больниц Самары и Тольятти, где лечат больных коронавирусом, дадут 2,3 млн рублей
В Самарской области иномарка насмерть сбила мужчину, который стоял на трассе
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре: «Нам нужен план для любого развития событий»
В Самарской области выделили 4,5 млн рублей на ноутбуки детям из многодетных семей
Украли инвалидную коляску и телевизор: сотрудники Росгвардии задержали двух воров, одному из которых 13 лет
В Самарской области произошло еще одно смертельное ДТП
Сокращение на 40%: футболисты «Крыльев Советов» согласились на понижение зарплаты
Погибли две женщины: полицейские рассказали подробности смертельного ДТП в Жигулевске
Сезон охоты в Самарской области 2020: когда открытие, как перенесут из-за коронавируса
Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках
В Самарской области мужчина во время пьянки до смерти забил своего брата
В Тольятти два парня делали наркотические закладки по городу и попались на Ж/Д станции