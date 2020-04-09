Медикам двух больниц Самары и Тольятти, где лечат больных коронавирусом, дадут 2,3 млн рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T10:16:12+03:00

Эти деньги пойдут на поощрения сотрудников больниц

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о материальном поощрении медиков из больниц Самары и Тольятти, которые занимаются лечением больных коронавирусом.

– На эти нужды из резервного фонда губернатора Самарской области поступят 2,3 млн рублей. Они будут направлены людям, непосредственно принимающим участие в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом, – говорится в документе.

Отметим, что на данный момент в регионе зафиксировано 18 заболевших коронавирусом. 11 из них уже выздоровели и выписаны. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU