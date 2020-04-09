Напала на женщину и отняла телефон: в Самаре по горячим следам задержали 41-летнюю грабительницу
Сотрудники ГИБДД Куйбышевского района Самары помогли задержать грабительницу. Правоохранителям поступила ориентировка на женщину, которая силой похитила мобильный телефон у 57-летней местной жительницы. Дорожные полицейские смогли задержать подозреваемую.
– Ею оказалась 41-летняя женщина, работавшая дворником на вокзале. Ранее она уже была судима на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас ведется расследование данного преступления. Задержанной грозит срок до семи лет тюрьмы. Пострадавшая выразила благодарность правоохранителям, которые помогли вернуть ее имущество в кратчайшие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU