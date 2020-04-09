В Самарской области по данным на 9 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом не изменилось

9 Апр 2020 2020-04-09T13:01:12+03:00

11 из 18 заболевших в Самарской области выздоровели и выписаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 9 апреля 2020 года в Самарской области не изменилось число заболевших коронавирусом

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В Самарской области по данным на 9 апреля 2020 года не поменялось число заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе по-прежнему 18 выявленных случаев заболевания, при этом 11 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

– За сутки в России зафиксировано 1459 случаев заболевания коронавирусом. 857 в Москве, 199 – в Московской области. 44 – в Санкт-Петербурге, 40 человек заболели в Брянской области, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Число заболевших по всей России перевалило отметку в 10 тысяч человек и составляет 10131 случай. 76 человек умерли, 698 выздоровели. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU