Женщина из Самарской области прописала в своей квартире 38 иностранцев

9 Апр 2020 2020-04-09T13:02:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Тольятти выявили факт незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан. 35-летняя местная жительница прописала у себя в квартире 38 человек. При этом свое жилье в Центральном районе города она предоставлять им не собиралась.

– Подозреваемая была предупреждена об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. При задержании она признала свою вину, а также рассказала, что получила за свои услуги деньги, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей будет грозить лишение свободы сроком до трех лет. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU