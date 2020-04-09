Мокрый снег и сильный ветер: на Самарскую область снова обрушится непогода

9 Апр 2020 2020-04-09T13:04:10+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в грядущие выходные. В пятницу и субботу в регионе ожидается теплая погода, столбик термометра поднимется до +18 градусов. При этом будет порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.

– В воскресенье, 12 апреля, в Самарскую область придет непогода: ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха не поднимется выше +7 градусов. Также будет сильный ветер, скорость которого составит 16-21 метр в секунду, – сообщают синоптики.

В ночное время ожидается похолодание до -2 градусов, а также могут нагрянуть дождь и мокрый снег. К середине следующей недели погода снова должна наладиться.

ИСТОЧНИК KP.RU