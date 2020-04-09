Мокрый снег и сильный ветер: на Самарскую область снова обрушится непогода
В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в грядущие выходные. В пятницу и субботу в регионе ожидается теплая погода, столбик термометра поднимется до +18 градусов. При этом будет порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.
– В воскресенье, 12 апреля, в Самарскую область придет непогода: ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха не поднимется выше +7 градусов. Также будет сильный ветер, скорость которого составит 16-21 метр в секунду, – сообщают синоптики.
В ночное время ожидается похолодание до -2 градусов, а также могут нагрянуть дождь и мокрый снег. К середине следующей недели погода снова должна наладиться.
ИСТОЧНИК KP.RU