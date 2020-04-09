В Самарской области пьяный водитель протаранил магазин

9 Апр 2020 2020-04-09T13:06:47+03:00

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В ночь с 7 на 8 апреля в Похвистнево произошло ДТП. Водитель «семерки» наехал на здание продуктового магазина. По информации ГИБДД, мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Сам водитель не пострадал, однако торговой точке был нанесен значительный урон.

– Сам виновник ДТП скрылся с места. Вскоре правоохранителям удалось найти его. 27-летний мужчина имел явные признаки опьянения и отказался от прохождения освидетельствования, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При этом пьяный лихач совсем недавно купил автомобиль и даже не успел его оформить. Авто поместили на штрафстоянку, а на водителя выписали соответствующие административные протоколы.

В Самарской области пьяный водитель врезался в магазин .

ИСТОЧНИК KP.RU