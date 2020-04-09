Маски, перчатки, комбинезоны: Самарская таможня пресекла вывоз за пределы России медицинских изделий

9 Апр 2020 2020-04-09T13:31:12+03:00

У водителя грузовика не было на товары никаких документов ФОТО: Самарская таможня

Всего в грузовике хранилось более 2,5 тысяч товаров

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В начале апреля текущего года, Самарская таможня выявила и пресекла незаконный вывоз из России медицинских изделий. Грузовик DAF следовал в Киргизию и был остановлен на стационарном контрольном пункте.

– В ходе досмотра грузового отсека было обнаружено более 1,2 тыс. защитных комбинезонов из нетканого материала, 740 защитных очков, 370 пар резиновых перчаток, около 170 респираторов Р2, более 100 панорамных защитных масок с фильтрами к ним, около 90 медицинских марлевых отрезов, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

У водителя отсутствовали какие-либо сопроводительные документы. В настоящее время проводятся проверка по факту данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU