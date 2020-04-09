Маски, перчатки, комбинезоны: Самарская таможня пресекла вывоз за пределы России медицинских изделий
В начале апреля текущего года, Самарская таможня выявила и пресекла незаконный вывоз из России медицинских изделий. Грузовик DAF следовал в Киргизию и был остановлен на стационарном контрольном пункте.
– В ходе досмотра грузового отсека было обнаружено более 1,2 тыс. защитных комбинезонов из нетканого материала, 740 защитных очков, 370 пар резиновых перчаток, около 170 респираторов Р2, более 100 панорамных защитных масок с фильтрами к ним, около 90 медицинских марлевых отрезов, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.
У водителя отсутствовали какие-либо сопроводительные документы. В настоящее время проводятся проверка по факту данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU