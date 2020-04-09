2020-04-09T17:36:58+03:00
Общество

«Я готов сдать плазму, чтобы помочь людям»: Стас Михайлов сдал положительный тест на антитела к коронавирусу

Известный певец вылечился от пневмонии в клиническом госпитале
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Певец попросил жителей страны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции ФОТО: Инстаграм Стаса МихайловаПевец попросил жителей страны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции ФОТО: Инстаграм Стаса МихайловаФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

50-летний певец Стас Михайлов прошел курс лечения от пневмонии. Известный артист признался, что четыре раза сдавал тест на коронавирус и все они оказались отрицательными. Кроме того, он сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса. Его тест показал высокое наличие антител. Это может помочь тяжело больным инфекцией.

– Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна. У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена ей сильнее, – цитирует kp.ru инстаграм музыканта.

Также Стас Михайлов призвал всех жителей страны соблюдать режим самоизоляции, чтобы облегчить врачам работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помогают людям на самоизоляции: соцработники Самарской области получат надбавки
"Людям нужен глоток свежего воздуха": Дмитрий Азаров уже с понедельника может отправить всех гулять
Штрафы для компаний из-за коронавируса в Самарской области: кто и за что должен будет заплатить
Стали известны подробности пожара, произошедшего на заводе в Новокуйбышевске
В Самарской области на взятке попался директор училища
Плановые госпитализации и медицинские обследования снова начнут делать в Самарской области
Пять человек пострадали во время пожара на заводе в Новокуйбышевске
Дмитрий Азаров выбрал тех, кто начнет работать в Самарской области с 13 апреля
Жителю Самары получил денежный штраф за несоблюдение режима самоизоляции
В Самаре блюда от поваров известных ресторанов теперь можно заказать на дом через Rest-Go
В Самарской области пять детей-сирот получат квартиры
«Я готов сдать плазму, чтобы помочь людям»: Стас Михайлов сдал положительный тест на антитела к коронавирусу
Четыре футболиста «Крыльев Советов» отказались идти на 40-процентное понижение зарплаты
В Самарской области водитель погрузчика во время работы случайно убил свою коллегу
Стало известно, помогает ли от коронавируса «чудо-бейджик», как у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Скрылся бы, но заглох: в Тольятти полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля
Маски, перчатки, комбинезоны: Самарская таможня пресекла вывоз за пределы России медицинских изделий
В самарском аэропорту за неделю проверили на коронавирус более 40 тысяч пассажиров