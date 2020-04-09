«Я готов сдать плазму, чтобы помочь людям»: Стас Михайлов сдал положительный тест на антитела к коронавирусу

9 Апр 2020 2020-04-09T17:36:58+03:00

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50-летний певец Стас Михайлов прошел курс лечения от пневмонии. Известный артист признался, что четыре раза сдавал тест на коронавирус и все они оказались отрицательными. Кроме того, он сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса. Его тест показал высокое наличие антител. Это может помочь тяжело больным инфекцией.

– Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна. У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена ей сильнее, – цитирует kp.ru инстаграм музыканта.

Также Стас Михайлов призвал всех жителей страны соблюдать режим самоизоляции, чтобы облегчить врачам работу.

ИСТОЧНИК KP.RU