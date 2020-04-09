2020-04-09T20:48:19+03:00
Общество

"Людям нужен глоток свежего воздуха": Дмитрий Азаров уже с понедельника может отправить всех гулять

Губернатор считает, что люди устали сидеть дома и дисциплина самоизоляции снижается
Анастасия МЫШКИНА
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Губернатор может разрешить всем гулятьГубернатор может разрешить всем гулять
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Дмитрий Азаров в ближайшие дни решит, будет ли продлен режим самоизоляции в Самарской области из-за коронавируса. Глава Роспотребнадзора региона попросила точно оставить дома людей 65+ - до конца апреля. А вот для остальных распахнут двери в мир.

- Мы понимаем, что напряжение у людей растет и дисциплина соблюдения режима снижается. Родители не могут погулять с малышами в парке, школьники не имеют возможности поиграть со сверстниками и выйти на улицу. Людям нужно дать глоток свежего воздуха, - высказал свое мнение губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона предложил подумать, принять самое адекватное решение - отдельное для каждой территории, одно - для сел, другое для малых городов, третье - для Тольятти и Самары.

В то же время в Кинеле, например, протестировали способ выдачи разрешений на выход на улицу с помощью QR-кодов. Их получили 68 человек. Система полностью отлажена. Но использовать ее будут, только если дисциплина ухудшится и эпидемобстановка тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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