2020-04-09T22:26:08+03:00
Общество

Губернатору не понравилось, как в Самаре уничтожают коронавирус

Он потребовал внимательнее относиться к санитарной обработке транспорта и домов
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Глава региона потребовал своевременно и тщательно проводить дезинфекцию ФОТО: Правительство Самарской областиГлава региона потребовал своевременно и тщательно проводить дезинфекцию ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре состоялось очередное совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области. На нем губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос санитарной обработки общественного транспорта и домов. По словам главы региона, ему поступают жалобы о несвоевременной дезинфекции, которая проводится не в полном объеме.

– Повторяю еще раз: дезинфекция должна проводиться каждый день. Под особым контролем – входные группы, ручки дверей и лифты. Даю вам срок до конца недели отработать данный вопрос с управляющими компаниями, – сказал Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что сейчас в распоряжении властей есть все необходимые инструменты, включая помощь прокуратуры и жилищной инспекции. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатору не понравилось, как в Самаре уничтожают коронавирус
Мечети Самарской области временно приостановили коллективные намазы
«Самарская область и так для нас многое сделала» – Миодраг Божович прокомментировал сокращение зарплат игрокам КС
Помогают людям на самоизоляции: соцработники Самарской области получат надбавки
"Людям нужен глоток свежего воздуха": Дмитрий Азаров уже с понедельника может отправить всех гулять
Штрафы для компаний из-за коронавируса в Самарской области: кто и за что должен будет заплатить
Стали известны подробности пожара, произошедшего на заводе в Новокуйбышевске
В Самарской области на взятке попался директор училища
Плановые госпитализации и медицинские обследования снова начнут делать в Самарской области
Пять человек пострадали во время пожара на заводе в Новокуйбышевске
Дмитрий Азаров выбрал тех, кто начнет работать в Самарской области с 13 апреля
Жителю Самары получил денежный штраф за несоблюдение режима самоизоляции
В Самаре блюда от поваров известных ресторанов теперь можно заказать на дом через Rest-Go
В Самарской области пять детей-сирот получат квартиры
«Я готов сдать плазму, чтобы помочь людям»: Стас Михайлов сдал положительный тест на антитела к коронавирусу
Четыре футболиста «Крыльев Советов» отказались идти на 40-процентное понижение зарплаты
В Самарской области водитель погрузчика во время работы случайно убил свою коллегу
Стало известно, помогает ли от коронавируса «чудо-бейджик», как у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Скрылся бы, но заглох: в Тольятти полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля
Маски, перчатки, комбинезоны: Самарская таможня пресекла вывоз за пределы России медицинских изделий
В самарском аэропорту за неделю проверили на коронавирус более 40 тысяч пассажиров