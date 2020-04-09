Губернатору не понравилось, как в Самаре уничтожают коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T22:26:08+03:00

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В Самаре состоялось очередное совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области. На нем губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос санитарной обработки общественного транспорта и домов. По словам главы региона, ему поступают жалобы о несвоевременной дезинфекции, которая проводится не в полном объеме.

– Повторяю еще раз: дезинфекция должна проводиться каждый день. Под особым контролем – входные группы, ручки дверей и лифты. Даю вам срок до конца недели отработать данный вопрос с управляющими компаниями, – сказал Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что сейчас в распоряжении властей есть все необходимые инструменты, включая помощь прокуратуры и жилищной инспекции. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU