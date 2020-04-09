Губернатору не понравилось, как в Самаре уничтожают коронавирус
В Самаре состоялось очередное совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области. На нем губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос санитарной обработки общественного транспорта и домов. По словам главы региона, ему поступают жалобы о несвоевременной дезинфекции, которая проводится не в полном объеме.
– Повторяю еще раз: дезинфекция должна проводиться каждый день. Под особым контролем – входные группы, ручки дверей и лифты. Даю вам срок до конца недели отработать данный вопрос с управляющими компаниями, – сказал Дмитрий Азаров.
Также он подчеркнул, что сейчас в распоряжении властей есть все необходимые инструменты, включая помощь прокуратуры и жилищной инспекции. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU