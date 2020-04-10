2020-04-10T10:49:47+03:00
Общество

В Самарской области ограничат движение по трассе М-5

Это связано со строительством развязки под Тольятти
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Ограничения коснутся грузового транспортаОграничения коснутся грузового транспорта
Изменить размер текста:

С 8 мая текущего года на трассе М-5 «Урал» введут временные ограничения движения. Это коснется грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонн. Проезд для них будет невозможен с 10 до 22 часов по местному времени накануне праздничных и выходных дней, а также по субботам и воскресеньям.

– Данная мера необходима из-за строительства на 974 км участка дороги транспортной развязки. Ограничение будет действовать до 19 октября 2020 года, – сообщили представители ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителям большегрузов предлагают воспользоваться объездными маршрутами. Для этого доступны сразу пять трасс, включая М-7 «Волга», а также Р-228 СызраньСаратовВолгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обессилевший человек на берегу: в Самарской области спасли мужчину, у которого ночью сломалась лодка
В Самарской области от коронавируса вылечились еще три человека
Сотрудницу одного из самарских вузов осудят за мошенничество
В Яицком нашли первого заболевшего коронавирусом
Коронавирус добрался до Сызрани 10 апреля
Появились два новых случая заражения коронавирусом в Самарской области
В Самарской области закрыли еще один магазин, работавший во время самоизоляции
Разливал в пластиковые бутылки: в Самарской области мужчина незаконно торговал алкоголем
Группа поддержки БК «Самара» записала видео репетиции на самоизоляции
Напал и дерзко ограбил 84-летнюю пенсионерку: полицейские Самарской области задержали обидчика старушки
В Самарской области ограничат движение по трассе М-5
Следователи начали проверку пожара на заводе в Новокуйбышевске
Губернатору не понравилось, как в Самаре уничтожают коронавирус
Мечети Самарской области временно приостановили коллективные намазы
«Самарская область и так для нас многое сделала»: Миодраг Божович прокомментировал сокращение зарплат игрокам КС