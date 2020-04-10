В Самарской области ограничат движение по трассе М-5

10 Апр 2020 2020-04-10T10:49:47+03:00

Это связано со строительством развязки под Тольятти

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С 8 мая текущего года на трассе М-5 «Урал» введут временные ограничения движения. Это коснется грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонн. Проезд для них будет невозможен с 10 до 22 часов по местному времени накануне праздничных и выходных дней, а также по субботам и воскресеньям.

– Данная мера необходима из-за строительства на 974 км участка дороги транспортной развязки. Ограничение будет действовать до 19 октября 2020 года, – сообщили представители ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителям большегрузов предлагают воспользоваться объездными маршрутами. Для этого доступны сразу пять трасс, включая М-7 «Волга», а также Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU