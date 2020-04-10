2020-04-10T13:57:20+03:00
Общество

Пьяный и без прав: по Самарской области разъезжал «веселый» водитель

В 2019 году мужчина уже был лишен прав на 1,5 года
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь любителю пьяной езды грозит до двух лет тюрьмыТеперь любителю пьяной езды грозит до двух лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Волжского района остановили для проверки документов «Весту», за рулем которой был 36-летний водитель. В ходе общения у правоохранителей возникли подозрения, что мужчина пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило эту догадку.

– Выяснилось, что в 2019 году мужчина уже был лишен права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Данная статья подразумевает тюремное наказание максимальным сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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