Пьяный и без прав: по Самарской области разъезжал «веселый» водитель
Сотрудники ГИБДД Волжского района остановили для проверки документов «Весту», за рулем которой был 36-летний водитель. В ходе общения у правоохранителей возникли подозрения, что мужчина пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило эту догадку.
– Выяснилось, что в 2019 году мужчина уже был лишен права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Данная статья подразумевает тюремное наказание максимальным сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU