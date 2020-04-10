2020-04-10T18:46:21+03:00
Общество

Из-за пандемии коронавируса россияне аннулировали почти все туры за границу на лето

Кроме того, на отечественные курорты люди тоже не торопятся ехать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Отпуск россияне проведут или дома, или на даче.Отпуск россияне проведут или дома, или на даче.Фото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Лето 2020 года россияне, скорее всего, проведут дома или на даче. Сейчас люди массово аннулируют путевки на отечественные курорты. Всему виной пандемия коронавируса. И если в ближайшие два месяца ничего не изменится, то курортный сезон можно будет считать сорванным. К такому выводу пришел глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский, его цитирует news.ru.

- Даже если карантинные меры полностью снимут, немногие россияне решатся на турпоездку этим летом. Потому что это не элемент первичного спроса. Люди будут заняты элементарным выживанием: сохранить работу, накормить семью, - считает Уманский.

В отпуск за границу россияне тоже не полетят. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас аннулированы почти все заграничные туры на лето и начало осени.

- Когда снимут ограничения на поездки, разом все направления не откроются, это будет происходить постепенно, - приводит слова Барзыкина news.ru. - К тому времени станет меньше авиакомпаний, туроператоров и потребителей. Около двух лет понадобится, чтобы выйти из этой тяжелейшей экономической ситуации и восстановить сферу до предкризисного состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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