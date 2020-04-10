Из-за пандемии коронавируса россияне аннулировали почти все туры за границу на лето
Лето 2020 года россияне, скорее всего, проведут дома или на даче. Сейчас люди массово аннулируют путевки на отечественные курорты. Всему виной пандемия коронавируса. И если в ближайшие два месяца ничего не изменится, то курортный сезон можно будет считать сорванным. К такому выводу пришел глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский, его цитирует news.ru.
- Даже если карантинные меры полностью снимут, немногие россияне решатся на турпоездку этим летом. Потому что это не элемент первичного спроса. Люди будут заняты элементарным выживанием: сохранить работу, накормить семью, - считает Уманский.
В отпуск за границу россияне тоже не полетят. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас аннулированы почти все заграничные туры на лето и начало осени.
- Когда снимут ограничения на поездки, разом все направления не откроются, это будет происходить постепенно, - приводит слова Барзыкина news.ru. - К тому времени станет меньше авиакомпаний, туроператоров и потребителей. Около двух лет понадобится, чтобы выйти из этой тяжелейшей экономической ситуации и восстановить сферу до предкризисного состояния.
ИСТОЧНИК KP.RU