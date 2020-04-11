2020-04-11T09:51:24+03:00
Происшествия

В Самаре два школьника пытались угнать «четверку»

Однако не успели – их поймали росгвардейцы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Злоумышленников задержали, когда те уже залезли в машину.Злоумышленников задержали, когда те уже залезли в машину.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре двух школьников – 17-ти и 15-ти лет – задержали по подозрению в угоне машины. Молодые люди в половине шестого утра пытались угнать на Пятой просеке вазовскую «четверку», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

- От дежурного отдела полиции стражи правопорядка получили информацию о том, что неизвестные вскрыли автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий местной жительнице 1990 года рождения, и пытаются его угнать. На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей. В момент задержания юноши 2003 и 2005 годов рождения находились в салоне автомашины, - говорится в сообщении.

Росгвардейцы передали юных угонщиков полицейским. По итогам разбирательства завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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