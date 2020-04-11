В Самарской области легковушка улетела в кювет и перевернулась

11 Апр 2020 2020-04-11T13:07:45+03:00

Водитель сама обратилась за помощью в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В пятницу, 10 апреля, в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП. На дороге «Самара – Волгоград – Куйбышевский – Встречный» в кювет улетела легковушка «Киа». После выезда на обочину машина перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем автомобиля была 35-летняя женщина. Она сама обратилась в больницу за помощью.

По данным полиции, в момент аварии водитель была трезвая. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. После нее правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU