2020-04-12T10:59:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области на 12 апреля 2020
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Число зараженных коронавирусом вырослоЧисло зараженных коронавирусом вырослоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области обнаружено три новых случая заражения коронавирусом 12 апреля 2020. Данные по заболеваемости опубликовал портал СТОПКОРОНВИРУС.рф. Напомним, еще один случай заболевания коронавирусом подтвердили в регионе вчера. Таким образом общее количество заразившихся COVID-2019 достигла 24 человек. 14 из них ранее уже прошли лечение и выписаны из больницы.

- За сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал Стопкоронавирус.рф.- Из них 1306 – в Москве, 278 – в Московской области, 69- в Санкт-Петербурге.

Также 42 новых случая выявили в Нижегородской области, 22 – в Мордовии, 19 – в Башкортостане, 8 – в Ульяновской области, 11 – в Чувашии

Напомним, режим самоизоляции в Самарской области продлен до 19 апреля. Закрыты торговые центры, рестораны, детские площадки, рекомендовано воздержаться от посещения церквей. Однако продолжают работу некоторые предприятия, а также власти рассматривают возможность открытия парикмахерских и салонов красоты, где прием ведется по предварительной записи

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области
В Самаре 86 человек тушили пожар в Советском районе
Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти в тяжелом состоянии
Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделали в Самарской области
В Тольятти стало больше заболевших коронавирусом 12 апреля
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек
Вырвал сумку и сбежал: жительницу Новокуйбышевска ограбили в подъезде ее дома
В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны
Краснокнижный улов: стало известно, что выловил из реки рыбак в Сызрани
На таран: в Самаре пьяный водитель снес лавочки около подъезда
Малолетние воришки: в Самаре росгвардейцы поймали двух подростков, пытающихся угнать автомобиль
Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют
В Самарской области рекомендовали не пускать людей в храмы и мечети из-за коронавируса
Адвокат Леонид Ольшанский рассказал самарцам, как выходить на работу, вернувшись из другого региона
Доктор Мясников: «Коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное»
На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции
В Самаре спасатели эвакуировали с острова рыбака
В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека
В Сызрани собираются снести аварийный дом за 3,3 млн рублей
В Самарской области легковушка улетела в кювет и перевернулась
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самаре выросло до 21