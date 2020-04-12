Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T10:59:06+03:00

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области на 12 апреля 2020

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В Самарской области обнаружено три новых случая заражения коронавирусом 12 апреля 2020. Данные по заболеваемости опубликовал портал СТОПКОРОНВИРУС.рф. Напомним, еще один случай заболевания коронавирусом подтвердили в регионе вчера. Таким образом общее количество заразившихся COVID-2019 достигла 24 человек. 14 из них ранее уже прошли лечение и выписаны из больницы.

- За сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал Стопкоронавирус.рф.- Из них 1306 – в Москве, 278 – в Московской области, 69- в Санкт-Петербурге.

Также 42 новых случая выявили в Нижегородской области, 22 – в Мордовии, 19 – в Башкортостане, 8 – в Ульяновской области, 11 – в Чувашии

Напомним, режим самоизоляции в Самарской области продлен до 19 апреля. Закрыты торговые центры, рестораны, детские площадки, рекомендовано воздержаться от посещения церквей. Однако продолжают работу некоторые предприятия, а также власти рассматривают возможность открытия парикмахерских и салонов красоты, где прием ведется по предварительной записи

ИСТОЧНИК KP.RU