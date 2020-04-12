Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти в тяжелом состоянии

12 Апр 2020 2020-04-12T13:19:15+03:00

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Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти 12 апреля находится в тяжелом состоянии. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в департаменте информполитики региона.

- Состояние одного из вновь выявленных больных с коронавирусом оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - заверили в департаменте.

Напомним, 12 апреля 2020 стало известно о сразу трех новых случаях коронавируса в Самарской области. Известно, то все трое заразившихся – из Тольятти. Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, сделано более 13 тысяч тексто на коронавирус. 14 пациентов с коронавирусом уже выписаны из больниц, а 10 по-прежнему находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU