Сидите дома: стало известно, сколько продлится дистанционное обучение в школах Самары

12 Апр 2020 2020-04-12T16:05:02+03:00

Пока детей оставили по домам до 19 апреля. Но педагоги не исключают, что удаленный режим работы может продлиться до конца месяца

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько продлится режим дистанционного обучения в школах Самарской области из-за коронавируса. Как сообщили в соцсети представители министерства образования и науки региона, с 13 апреля ребята по-прежнему продолжат учиться по «удаленке». Это связано с коронавирусной угрозой. Пока режим самоизоляции ученики школ и техникумов и их педагоги будут соблюдать до 19 апреля. Однако некоторые учителя уже сообщили родителям своих подопечных, что учиться дистанционно, скорее всего, придется до конца месяца.

Напомним, школьники покинули классы в середине марта. Сначала их отправили на карантин, потом начались удлиненные двухнедельные весенние каникулы. А с 6 апреля мальчишки и девчонки начали учиться дистанционно. Поначалу возникало немало технических вопросов, но сейчас большинство уже приспособилось к новым формам работы.

ИСТОЧНИК KP.RU