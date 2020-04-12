2020-04-12T20:04:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Это уже не заграница: стало известно, как заболели новые жители Тольятти с коронавирусом

Никто из них не выезжал за рубеж, но тем не менее люди заразились
Ольга НОВИКОВА
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У одного из заболевших тольяттинцев - тяжелая пневмонияУ одного из заболевших тольяттинцев - тяжелая пневмонияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, как заразились коронавирусом трое жителей Тольятти, у которых COVID-19 был подтвержден 12 апреля. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, двое из свежевыявленных больных были обнаружены после тестирования контактных лиц – тех, с кем общались уже известные зараженные. Третий попал под прицел внимания медиков после того, как обратился в больницу с тяжелой пневмонией. Ему провели анализ на коронавирус, и результат оказался положительным. Напомним, сейчас в регионе тест на COVID-19 делают всем пациентам с тяжелой пневмонией и ОРЗ. Сейчас все больные находятся в инфекционных боксах, состояние пациента с пневмонией – тяжелое.

- Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области, все контактные лица также помещены под медицинское наблюдение,- сообщает Роспотребнадзор. - Проводится их лабораторное обследование.

Напомним, на 12 апреля в Самарской области 24 подтвержденных случая коронавируса. 14 пациентов вылечились и выписаны домой, 10 остаются в больницах Самары и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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