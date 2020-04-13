Стало известно, когда самарские парки будут обрабатывать от клещей

13 Апр 2020 2020-04-13T09:23:59+03:00

До конца апреля все зоны отдыха обработают от насекомых ФОТО: твиттер МАУ «Парки Самары» Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Жители Самары в социальных сетях задали вопрос властям города по теме обработки парков от клещей. Горожане были обеспокоены тем, что зоны отдыха останутся без воздействия химикатов от опасных насекомых.

– Договор на обработку парков заключен. Все работы запланированы в период с 16 по 30 апреля текущего года, – сообщили в твиттере представители МАУ «Парки Самары».

Отметим, что на данный момент все зоны отдыха закрыты для посещения жителей города. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. Сейчас парки обрабатывают дезинфицирующими средствами от коронавируса, а самарцев просят оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU