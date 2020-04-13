Стало известно, когда самарские парки будут обрабатывать от клещей
Жители Самары в социальных сетях задали вопрос властям города по теме обработки парков от клещей. Горожане были обеспокоены тем, что зоны отдыха останутся без воздействия химикатов от опасных насекомых.
– Договор на обработку парков заключен. Все работы запланированы в период с 16 по 30 апреля текущего года, – сообщили в твиттере представители МАУ «Парки Самары».
Отметим, что на данный момент все зоны отдыха закрыты для посещения жителей города. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе. Сейчас парки обрабатывают дезинфицирующими средствами от коронавируса, а самарцев просят оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU