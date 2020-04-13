2020-04-13T16:47:14+03:00
Общество

Пострадали два рабочих: следователи начали проверку по факту происшествия на предприятии в Тольятти

Мужчины были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
По факту случившегося проводится доследственная проверкаПо факту случившегося проводится доследственная проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

12 апреля, в Тольятти случилось происшествие на предприятии, в котором пострадали два рабочих. 34-летний и 56-летний мужчины были доставлены в больницу с ожогами тела различной степени тяжести.

– По предварительным данным, мужчины получили травмы при проведении ремонтных работ внутри вагонной цистерны на одном из предприятий. В их задачу входила покраска. По факту случившегося начата проверка, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Теперь представителям правоохранительных органов предстоит установить все детали и причины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадали два рабочих: следователи начали проверку по факту происшествия на предприятии в Тольятти
В Самаре прокуратура через суд добилась для сироты выдачи квартиры
Пасхальная служба в Самарской области будет транслироваться в прямом эфире
В Самарской области браконьер незаконно убил гуся
Самарцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Нагулялся! В Сызрани мужчина заплатит 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Без коронавируса: за прошедшие сутки с медицинского наблюдения в Самарской области сняли 400 человек
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пассажиропоток в некоторых видах общественного транспорта Самары снизился на 90%
У Самарского филиала теплоэнергетиков новый директор
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Житель Самарской области разъезжал по региону с незаконным оружием