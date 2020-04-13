Пострадали два рабочих: следователи начали проверку по факту происшествия на предприятии в Тольятти

13 Апр 2020 2020-04-13T16:47:14+03:00

Мужчины были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести

Изменить размер текста: A A

12 апреля, в Тольятти случилось происшествие на предприятии, в котором пострадали два рабочих. 34-летний и 56-летний мужчины были доставлены в больницу с ожогами тела различной степени тяжести.

– По предварительным данным, мужчины получили травмы при проведении ремонтных работ внутри вагонной цистерны на одном из предприятий. В их задачу входила покраска. По факту случившегося начата проверка, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Теперь представителям правоохранительных органов предстоит установить все детали и причины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU