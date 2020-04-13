Военную технику для Парада Победы 2020 в Самаре собрали на окраине города

13 Апр 2020 2020-04-13T21:21:55+03:00

Военную технику начищают до блеска и готовят к торжеству

Танки, гаубицы и «Тигры» моют, чистят и готовят к торжеству

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На аэродроме «Кряж» под Самарой собрали военную технику, которая должна принять участие в Параде Победы 9 мая, - а это более 50 различных машин.

Технику пригнали не только из нашего региона, но и из соседней Оренбургской области. Сейчас на окраине Самары «собрались» танки, ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Спецназ ЦВО отправил в Самару 6 бронированных автомобилей «Тигр», а подразделения противовоздушной обороны - две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300».

- В Самарском гарнизоне производится подготовка военной техники к Параду Победы 9 мая, - рассказал начальник автомобильной службы 2-й общевойсковой армии, подполковник Павел Воронов. - На сегодняшний день выполняются работы по мойке, подготовке к покраске, дефектовке техники и техническому обслуживанию машин.

Танкисты и экипажи самоходных артиллерийских гаубиц сейчас заняты важным делом - они «переобувают» технику в специальные асфальтоходные башмаки, чтобы не навредить дорогам Самары и площади, по которой пройдет Парад Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/772854" frameborder="0"></iframe> На окраине Самары собрали военную технику для Парада Победы - 2020.предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU