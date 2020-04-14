В Самаре больше 163 человек нарушили режим самоизоляции и будут наказаны

14 Апр 2020 2020-04-14T13:16:49+03:00

Еще 81 человек ответит за то, что не подчинился требованиям полиции

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В Самарской области рассказали, сколько человек уже наказали за нарушение режима самоизоляции. Как выяснилось, 163 жителя региона уже получили предупреждение и непременно ответят перед судом за нарушение санитарных требований, эпидемиологического режима и самозиоляции, на которой они должны были бы находиться.

Еще 81 человек получил предписание за невыполнение требований должностных лиц. Напомним, что с 1 апреля 2020 года в закон внесены поправки, которые говорят о том, что административная ответственность за несоблюдение эпидемиологического режима наступает даже в том случае, если на территории региона действует режим повышенной готовности, а не ЧС.

Пока что штрафы выписывают тем, кто нарушает режим карантина: то есть вернулся из другой страны и разгуливает по улицам, вместо того, чтобы сидеть взаперти целый день. Однако скоро санкции могут коснуться и тех, кто приехал из другого региона. «КП-Самара» следит за тем, как меняются требования, и рассказывает об этом читателям.

Предупреждение, штрафы или уголовная ответственность: самарский адвокат рассказал, что может грозить нарушителям режима самоизоляции в период распространения коронавируса 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU