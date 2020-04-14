Дмитрий Азаров пригрозил гуляющим самарцам жесткими штрафами
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем уже ставшем традиционном ночном обращении пообещал самарцам, если они наконец-то не вернутся по домам, жесткие меры. По его словам уже 15 апреля полиция на улицах города начнет штрафовать граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, наказаний станет намного больше.
- Не хотелось бы закручивать гайки. Вы знаете, что есть инструментарий - это электронные пропуска, которые мы можем ввести в регионе, другие органичительные режимы. Но важно, чтобы каждый был ответственным, - проговорил Дмитрий Азаров.
Он огорченно констатировал, что индекс самоизоляции в губернии в последнее время "не очень". И отметил, что штрафы будут выписываться значительные, это станет ударом по бюджету человека. Поэтому лучше не подвергать опасности свое здоровье.
Также губернатор анонсировал, что наконец-то на заседании штаба обсудит с коллегами меры по ограничению свободы передвижения тех, кто вернулся из других регионов, в первую очередь из Москвы. Возможно, об этих мерах Самара узнает уже завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU