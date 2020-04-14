Дмитрий Азаров пригрозил гуляющим самарцам жесткими штрафами

14 Апр 2020 2020-04-14T23:33:32+03:00

Дмитрий Азаров готов вводить более жесткие меры, если люди не вернутся домой

В традиционном ночном обращении губернатор Самарской области пообещал, что завтра полиция начнет штрафовать тех, кто ходит по городу просто так

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем уже ставшем традиционном ночном обращении пообещал самарцам, если они наконец-то не вернутся по домам, жесткие меры. По его словам уже 15 апреля полиция на улицах города начнет штрафовать граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, наказаний станет намного больше.

- Не хотелось бы закручивать гайки. Вы знаете, что есть инструментарий - это электронные пропуска, которые мы можем ввести в регионе, другие органичительные режимы. Но важно, чтобы каждый был ответственным, - проговорил Дмитрий Азаров.

Он огорченно констатировал, что индекс самоизоляции в губернии в последнее время "не очень". И отметил, что штрафы будут выписываться значительные, это станет ударом по бюджету человека. Поэтому лучше не подвергать опасности свое здоровье.

Также губернатор анонсировал, что наконец-то на заседании штаба обсудит с коллегами меры по ограничению свободы передвижения тех, кто вернулся из других регионов, в первую очередь из Москвы. Возможно, об этих мерах Самара узнает уже завтра.

azarov.life Дмитрий Азаров пригрозил, что если самарцы не вернутся домой, их ждут штрафы и пропуска

ИСТОЧНИК KP.RU