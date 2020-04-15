В Самарской области приостановили бронирование путевок в летние лагеря

15 Апр 2020 2020-04-15T14:39:59+03:00

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В Самарской области временно приостановили бронирование мест в санаторно-оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.

- Данная мера связана с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и регионе. Даты бронирования путевок в летний период будут опубликованы позже, - отметили в ведомстве.

Следить за обновлением информации можно будет на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также на социальном портале suprema63.ru. Телефон горячей линии 956-02-84.

ИСТОЧНИК KP.RU