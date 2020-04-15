В Роспотребнадзоре попросили оставить Самару в режиме самоизоляции до 30 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T20:41:16+03:00

Врачи тоже хотят, чтобы больных было как можно меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом Светлана Архипова также предложила обязать всех носить маски при выходе на улицу

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Главный санитарный врач Самарской области, руководитель самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова попросила власти региона продлить режим самозиоляции в Самаре до 30 апреля. По ее словам, это необходимо для того, чтобы не допустить роста заболеваемости и сохранить одни из лучших показателей в стране.

- Показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 1,25. Это меньше, чем у наших коллег на окружающих территориях, и ниже, чем в целом по стране – по России он составляет порядка 15 на 100 000 населения, - привела она цифры.

Также Светлана Архипова предложила обязать жителей региона носить маски при выходе на улицу. Среди предложений: усиление контроля за дезинфекцией в общественных местах. Кроме того, Светлана Архипова просит закрыть турбазы и базы отдыха до особого распоряжения и не разрешать им открываться. Все эти предложения сейчас рассматривает оперативный штаб. А вот бронирование путевок в летние лагеря для детей уже приостановили.

Напомним, накануне к жителям региона обратился Дмитрий Азаров. Он отметил, что сейчас уровень самоизоляции в городе упал. Самарцы гуляют по улицам и рискуют здоровьем - своим и близких. Он пообещал, что штрафы станут более жесткими, а полиция начнет ловить нарушителей режима самоизоляции.

В Самарской области заражены коронавирусом 40 человек 14 уже поправились и уехали из больниц домой.

ИСТОЧНИК KP.RU